Pentagon'dan dikkat çeken Ukrayna açıkaması

ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Laura Cooper, Ukrayna’ya verilecek yeni askeri yardımla, savaşın dinamiklerini değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Ukrayna’ya 3 milyar 75 milyon dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurmasının ardından Pentagon, verilecek silah ve mühimmatın detaylarını paylaştı.

AA’nın Pentagon’un açıklamasından aktardığına göre, ABD ordusunun envanterinden, tank avcısı olarak bilinen 50 zırhlı Bradley piyade muharebe aracı, bu araçlar için 500 TOW tanksavar füzesi ve 250 bin 25 mm mermi verilecek.

Bunların yanı sıra pakette çok sayıda silah ve ekipman yer alıyor. Yeni yardım paketine ilişkin konuşan Pentagon’un Rusya, Ukrayna ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Cooper, “Ukrayna’daki savaş şu anda kritik bir noktada ve Ukraynalıların Rus saldırılarına direnmeye devam etmelerine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi.

Cooper, yeni yardım paketinin ABD’nin şimdiye kadar verdiği en büyük paket olduğunu belirterek, bunun Ukrayna’ya olan bağlılıklarını gösterdiğini söyledi.

ABD’nin öncekilerden farklı olarak hava savunma ve top sistemleri yerine bu pakette Bradley araçları ve anti tank füzeleri vermesi, Ukrayna ordusunun bir kara operasyonuna hazırlandığı sorularını gündeme getirdi.

Bu sorulara yanıt veren Cooper, “Bu zırhlı araçları vermenin tam zamanı olduğuna dair bir anlayış olduğunu görüyoruz. Ukrayna’nın savaşta dinamikleri değiştirmek için bu kabiliyetin avantajlarını kullanmasının tam zamanı” diye konuştu.

Savaştaki dinamikleri değiştirmekten ne kastettiği sorusuna ise Cooper, bir hedefe topçu atışı yapmanın yanı sıra o alanda manevra yaparak Rusların elindeki toprakları geri almayı kastettiği ve Bradley araçlarının Rusların en güçlü zırhlılarına bile dayanacak bir araç olduğu yanıtını verdi.