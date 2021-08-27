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Pentagon'dan yeni Afganistan açıklaması

Pentagon'dan yeni Afganistan açıklaması

Pentagon, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği bölgelerdeki Afgan hapishanelerinden “binlerce” terör örgütü DEAŞ üyesini serbest bıraktığını duyurdu.

Pentagon, ABD’li yetkililerin Afganistan’da çifte bombalı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarının aksine sadece bir bombalı saldırı yapıldığına inandıklarını ifade etti. Pentagon ayrıca, Afganistan’dan geri çekilme tarihinde bir değişiklik olmadığını ve geri çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

ÇARPICI DEAŞ AÇIKLAMASI

Pentagon, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği bölgelerdeki Afgan hapishanelerinden “binlerce” terör örgütü DEAŞ üyesini serbest bıraktığını da duyurdu.

Etiketler pentagon çatışma araştırma
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