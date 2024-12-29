Peru'da 80 liman kapatıldı

Peru'nun kuzey kıyılarının yüksek dalgaların etkisi altında kalması nedeniyle bölgede 80 limanın kapatıldığı belirtildi.

Güney Amerika ülkesi Peru'da dev dalgalar iki gündür etkili oluyor. Özellikle Piura bölgesinde çok sayıda balıkçı teknesinin dalgalar nedeniyle sürüklendiği, bazılarının da battığı kaydedildi.

Yetkililer, bölgede 80 liman ve çok sayıda plajın kapatıldığını, olayda can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

DHA