Pes! 70'lik çift uçurumun kenarında cinsel ilişkiye girdi

İngiltere'nin Falmouth kentinde uçurumun kenarında cinsel ilişkiye giren yaşlı çift görenleri şaşkına çevirdi.

İngiltere'nin Falmouth kentinde lüks bir restoranın müşterileri şaşkına çeviren olaya şahit oldu. İddiaya göre restorandan çıkan bir çift, uçurum kenarına giderek cinsel ilişkiye girdi.

MÜŞTERİLER KAYDETTİ

Bu sırada restorandan çıkan müşteriler, çiftin bu dakikalarını anbean fotoğrafladı. Bazı müşteriler çifte tepki göstererek, yaptıklarının uygunsuz olduğunu dile getirdi.

RESTORANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Restoran yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "70'li yaşlarda bir çift olduklarını öğrendik. Bu yaptıkları yanlıştı, bazı müşterilerimiz de rahatsız oldu. Fakat onları rencide etmek istemedik" ifadelerini kullandı.