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Pes! Elektrikler kesilince yanlış damatla evlendi

Pes! Elektrikler kesilince yanlış damatla evlendi

Hindistan’ın Ujjain kentinde iki kız kardeş aynı anda düğün yaptı. Düğün törenleri esnasında elektriğin kesilmesiyle olanlar oldu. Karanlıkta devam eden nikah töreninde gelin yanlışlıkla kız kardeşinin sevgilisiyle evlendi.

Hindistan’ın Ujjain kentinde Nikita ve Karishma isimli kız kardeşler, Dangwara Bhola ve Ganesh adlarındaki damatlarla aynı anda evlenmeye karar verdi. Törende elektrikler kesilince karanlıkta gelinler yanlış damatlarla evlendi.

İki gelinin de duvakları kapalı ve kıyafetleri aynı olduğundan yanlış kişlerle evlendikleri uzun bir süre anlaşılmadı. Yaşanan karışıklık, damatların gelinlerini eve götürmesiyle ortaya çıktı. Kısa süreli bir tartışmanın ardından anlaşma sağlandı. Gelin ve damatlardan ertesi gün töreni tekrar yapmaları istendi.

 

Etiketler gelin damat evlilik yanlış evlilik
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