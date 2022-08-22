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Peş peşe düşen yıldırımlar 24 saatte 13 can aldı

Peş peşe düşen yıldırımlar 24 saatte 13 can aldı

Şiddetli yağışların etkili olduğu Yemen'de, son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Hacce kentinin çeşitli bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Husilere ait "September Net" sitesinde yer alan haberde de, Amran kentinde bir cenaze taziyesi sırasında düşen yıldırım sonucu 6 Yemenli kadının hayatını kaybettiği, 13'ünün ise yaralandığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM), 12 Ağustos'ta, Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

 

Etiketler yıldırım şimşek yağış ölüm
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