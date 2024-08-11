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Pezeşkiyan, kabine listesini Meclise sundu

Pezeşkiyan, kabine listesini Meclise sundu
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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, kabinesini Meclis'e sunarken, dışişleri bakanlığına eski dışişleri bakan yardımcısı ve nükleer anlaşmalarla ilgili baş müzakereci Abbas Arakçı'yı, İskender'i de aday göstereceğini söyledi. Askeri geçmişi olan Mumini, içişleri pozisyonu için aday gösterildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kabinesinde yer almasını istediği 19 ismi Meclise sundu.

Reisi'nin Meclise sunduğu kabine listesinde, Dışişleri Bakanı olarak eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci olarak görev yapan Arakçi yer aldı.

İçişleri Bakanlığına eski Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri ve eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Mumini aday gösterildi.

Savunma Bakanlığı için eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade'nin aday gösterildiği listede, İstihbarat Bakanlığı için mevcut Bakan İsmail Hatib'in ismi yer aldı.

Pezeşkiyan'ın Meclise sunduğu listede Yol ve Şehircilik Bakanlığına ise kadın mimar Ferzane Sadıki aday gösterildi.

Kabine listesi için muhafazakarların çoğunlukta olduğu Mecliste bir hafta sürecek görüşmelerin ardından güven oylaması yapılması bekleniyor.

Etiketler aday Pezeşkiyan meclis
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