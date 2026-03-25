Pezeşkiyan'dan Türkçe paylaşım: Erdoğan'a böyle seslendi!

Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ortasında, Tahran ve Ankara hattında dikkat çeken bir diplomasi trafiği yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımında ''Erdoğan’ın saldırgan siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır" ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Pezeşkiyan hem Farsça hem de Türkçe yaptığı paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’ın saldırgan siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yola, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz" dedi. DHA