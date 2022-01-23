Pfizer CEO'su normale dönüş için tarih verdi

BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla normale dönüş ve aşının geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gezegenimiz tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Salgının ilk gününden beri bilim dünyası virüse karşı mücadele veriyor.

BU sayede Kovid-19'a karşı pek çok aşı geliştirildi ve bu sayede artık tünelin ucundaki ışığı görüyoruz.

O aşılardan belki de en popülerini geliştiren şirket Pfizer. Zira BioNTech ile birlikte geliştirilen aşı mRNA teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Pfizer CEO'su Albert Bourla'dan aşılar ve pandeminin ne zaman biteceğine dair önemli açıklamalar geldi.

Bourla'dan İsrail televizyonunda yayınlanan röportajında dünyanın birkaç ay içinde neredeyse normale dönmesini beklediğini belirtti.

Söz konusu röportajda aşılar ile ilgili de konuşan Bourla şirketin tüm Koronavirüs varyantlarını kapsayan bir aşı üretmeyi planlandığını duyurdu.

Bourla, bugüne kadarki diğer varyantların aksine, sadece Omicron"un aşılar tarafından sağlanan enfeksiyona karşı korumayı atlayabildiğini, ancak aşılamanın hastaneye kaldırılmayı önlemede etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bourla, 'Omicron'u kapsayan ve diğer varyantları unutmayan bir aşı oluşturup oluşturamayacağımızı görmek istiyoruz. Ve tamamen farklı bir şey çıkmazsa bu bir çözüm olabilir' ifadelerini kullandı.

'YILDA BİR DEFA YAPILACAK'

"Virüs yok edilmeyecek. Virüs önümüzdeki yıllarda bizimle olacak” diyen Bourla, bu aşının yılda bir defa yapılacağı bilgisini paylaştı.

Süre olarak neden bir yılın seçildiğinin sorulması üzerine Bourla, 'Yılda bir kez insanları bunu yapmaya ikna etmek daha kolay. Ayrıca insanların ne zaman aşı yaptırmaları gerektiğini hatırlaması daha kolay olacak' dedi.

Aşı karşıtları ile ilgili de konuşan CEO, aşı karşıtlarını yanlış bilgi yayarak milyonlarca ölüme neden olmakla suçladı

Öte yandan ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, bu belirtilerin çoğu bir kuruntudan ibaret olabilir.

Zira Harvard'da göre alan bilim insanları Koronavirüs aşılarıyla ilgili yan etkilerin dörtte üçünün Nocebo etkisi yani kişinin uygulanan tedavinin olumsuz bir etkisi olacağına kendisini inandırması olabileceği sonucuna vardı.

Araştırma kapsamında ekip plasebo aşı ve gerçek aşı uygulanan 44 bin kişiden gelen geri bildirimleri mercek altına aldı.

Kendilerine koronavirüs aşısı yapıldığını düşünen deneklerin çoğu aşıdan sonra yan etkiye maruz kaldıklarını bildirdi.

Deneklerin yüzde 46'sı birinci dozdan sonra baş ağrısı ve bitkinlik yaşadıklarını belirtti bu oran ikinci dozdan sonra yüzde 61'e yükseldi.

İki gruptan gelen geri bildirimleri karşılaştıran uzmanlar yan etkilerin yüzde 76'sının aslında aşıdan kaynaklanmadığı sonucuna ulaştı.

NOSEBO ETKİSİ NEDİR?

Nosebo etkisi, hastanın, kendisine uygulanan tedavinin yan etkiler getireceğine inanmasına verilen addır.

Hastaya tedavi kapsamında farmakolojik olarak etkisiz bir ilaç verilse bile hasta yan etiler görüldüğünü belirtir.

Nosebo etkisi Plasebo'nun olumsuz hali olarak da nitelendirilebilir.