Pfizer/BioNTech aşısının teslimatında gecikmeler yaşanıyor

Amerikan ilaç devi Pfizer ve Alman BioNTech tarafından ortaklaşa geliştirilen Covid-19 aşısının, geçen hafta İngiliz, Avrupalı ve ABD’li sağlık düzenleyicileri tarafından onaylanmasının ardından, aşının Belçika’daki üretim merkezinden diğer ülkelere yoğun bir sevkiyat mesaisi başladı.

Ancak, İspanya Sağlık Bakanlığı,Pfizer/BioNTech aşısının yeni partilerinin İspanya'ya ve diğer yedi AB ülkesine teslimatının "yükleme ve sevkiyat sürecindeki bir sorun" nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

İSPANYA SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI

Sputnik'te yer alan habere göre, 27 Aralık’ta halkını Pfizer/BioNTech aşısıyla toplu olarak aşılamayan İspanya'da Sağlık Bakanı Salvador Illa, Cadena SER radyo istasyonuna verdiği demeçte, sorunun "sıcaklığın kontrolüyle bağlantılı" olduğunu ve yeni aşı partilerinin ülkeye gelişinde gecikme yaşanabileceğini duyurdu. Illa, daha sonra sonra sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Bununla birlikte, Pfizer/BioNTech aşısının -70 santigrat derece civarında ultra düşük sıcaklıkta bir ortamda saklanması ve kuru buz içerek soğuk kutularda dağıtım merkezlerine teslim edilmesi gerekiyor.

ALMANYA'NIN BAZI ŞEHİRLERİNDE AŞILAMA PLANLARI AKSADI

Reuters'e göre, İspanya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasından önce, Pfizer/ BioNTech'ten gelen yaklaşık bin aşı dozunun teslimat sırasında yeterince soğuk yerlerde saklanmadığı ortaya çıktıktan sonra, birçok Alman şehrinde planlanan aşılamalarda gecikme yaşandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen hafta, Covid-19’a karşı ilk aşılar yapılmaya başlandı ve ilk atışlar, yaşlılar ve sağlık çalışanları da dahil olmak üzere nüfusun en savunmasız kesimleri ve politikacılara yapıldı. İspanyol sağlık bakanı, yaz sonuna kadar ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 70'inin aşılanmasını beklediğini söyledi.