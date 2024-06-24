Pil fabrikasında yangın; çok sayıda ölü var

Güney Kore'nin Hwaseong şehrinde yer alan lityum pil fabrikasında yangın çıktı. Yetkililer, en az 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre Hwaseong itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının fabrikadaki 35 binden fazla pilin yol açtığı patlamalar nedeniyle kısa sürede büyüdüğü belirtildi. Bölgeye sevk edilen 50 itfaiye aracı ve 150 personel ile alevlere müdahale edildiği kaydedilirken, devam eden patlamaların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı.

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.