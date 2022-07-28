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  3. Piton öyle bir şey yuttu ki... Veterinerler gözlerine inanamadı

Piton öyle bir şey yuttu ki... Veterinerler gözlerine inanamadı

Piton yılanının midesindeki şişliği fark eden veterinerler, yılanın midesinden çıkanları görünce şaşkına döndü.

Havlu yutan iki metre uzunluğundaki pitona, veteriner ekipleri müdahale etti. Veteriner ekiplerinin piton yılanına narkoz verip işlemlere başlamasıyla aralarında görev dağılımı yaptı. Ekipte bir kişi piton yılanının ağzını tutarken diğer bir kişinin ise uzun bir çubukla havluyu çıkardı.

ÇIKAN HAVLUNUN BOYU ŞAŞIRTTI
Öte yandan piton yılanının ağzından çıkan havlunun genişliği veteriner ekiplerini bir hayli şaşırttı. Yılanın hayatını kurtaran ve havluyu başarılı bir operasyonla çıkaran ekipler sevinerek birbirine sarıldı.

Twitter'da paylaşılan videoya kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Yorumlar arasında en dikkat çeken "Yılanın havlu yediğini kim gördü hadi biri gördü veterinere yılanı nasıl getirdi" sözleri oldu.

Etiketler piton yılanı veteriner
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