PKK paçavraları ve Öcalan posterleriyle sokağa indiler

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın sivil uzantıları İsveç'in başkenti Stockholm'de ellerinde PKK paçavraları ve bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterleri ile yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bazı simge binalara terör örgütü PKK'nın ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri yansıtılmıştı. Tepki çeken olay sonrası İsveç'te yine PKK paçavraları ve Öcalan'ın posterleri ortaya çıktı.

İsveç'in Malmö kentinde, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere terör örgütü YPG/PKK yandaşları da katıldı. Möllevangstorget Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Hepimiz Mahsa Emini'yiz" ve "İran'daki kadınlara özgürlük" gibi sloganlar attı.

Protestoya destek veren çok sayıda terör yandaşı da terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.