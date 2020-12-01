PKK Sincar'ı boşaltıyor

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesi 5 yıldır terör örgütü PKK'nın kontrolünde.

Bölgede PKK'nın varlığına son verecek ''Sincar Anlaşması'' ile birlikte Irak hükumeti, terör örgütünün Sincar'ı boşaltması için baskıları artırdı.

Sincar'da PKK'ya baskı artıyor

PKK’nin Sincar'da üs olarak kullandığı 7 binayı son iki günde boşalttığı belirtildi.

Halen terör örgütü PKK'nın hakimiyetinde olan ilçe merkezindeki birçok resmi dairenin de en geç yılbaşına kadar boşaltılması bekleniyor.

Bu gelişmenin yanında terör örgütünden bazı grupların ilçede hendek kazmaya başladığı istihbaratının alındığı, Bağdat hükümetinin bölgedeki güvenlik personelini artırdığı belirtildi.

Ezidilerin dönmesi isteniyor

Ezidilerin geri dönmesini kolaylaştırmak için de çalışmalar başladı.

Musul Valisi Necim El Cuburi, güvenliğin sağlanmasıyla birlikte altyapı çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

PKK zulmünden kaçtılar

Sayıları yaklaşık 240 bini bulan Sincarlılar, 2015 yılından bu yana Duhok çevresinde çadırlarda yaşamak zorunda kaldı.

Terör örgütünü PKK'nın baskı ve zulümleri nedeniyle evlerine geri dönemiyorlar.

Sincar Anlaşması'ndan sonra Bağdat yönetimi harekete geçmişti. Sincar'a 20 Kasım'da 2 tugaydan oluşan güvenlik gücü gönderildi.