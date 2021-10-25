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Polis Facebook hesabı hacklenerek bikinili kadın fotoğrafları paylaşıldı

Polis Facebook hesabı hacklenerek bikinili kadın fotoğrafları paylaşıldı

İngiltere'de Batı Yorkshire'da polis Facebook hesabı hacklenerek bikinili kadın fotoğrafları paylaşıldı.

İngiltere'de Batı Yorkshire'da polis hesabı Facebook hacklendi. Takipçilerini şoke eden paylaşımlar tepki topladı. İngiltere'de kayıp olarak aranan Cadey isimli kadının dava dosyasında bulunan bikini hallerini profil fotoğrafı yapan hacker, akılalmaz paylaşımlara da yorumlar yaptı.

Hacker kayıp Cadey'in bikinili halini profil fotoğrafı yaptıktan sonra paylaştığı bir gönderide şu ifadeleri kullandı:

21 yaşındaki  172 cm boyunda, kalçası 90 cm, göğüsleri 90 cm ve sevgilisi olmayan Cadey Smith, İngiltere'de aranıyor.

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Batı Yorkshire Polisi, görüntüyü silip şoke olan takipçilerine bir özür yazısı yazdı. Ancak paylaşım 89 kez paylaşılmış ve 174 yorum aldı.

Polis özür mesajında,  Facebook hesabının hacklendiğini, gönderinin sekiz dakika içinde kaldırıldığını bunun için özür dilediklerini aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler polis hesap hack
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