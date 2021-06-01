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  3. Polisler şaşkına döndü! Evden balya balya para çıktı

Polisler şaşkına döndü! Evden balya balya para çıktı

Polisler şaşkına döndü! Evden balya balya para çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar ele geçirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, balyalar halinde 4 milyon pound (7,66 milyon dolar) nakit para ele geçirildi. Polis ekiplerinin evde ele geçirilen para miktarının büyüklüğü nedeniyle şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

Londra'da, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin vatandaşları olduğu belirtilen Sergey Auzinış, Ruslan Şamsutdinov ve Servan Ahmadi isimli kişilerin, kara para akladıkları aktarıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR
Türkrus sitesinin Sky News'ten aktardığı habere göre, Londra polisi kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu kapsamında 46 yaşındaki Auzinış, 36 yaşındaki Şamsutdinov ve 35 yaşındaki Ahmadi'yi gözaltına aldı.

EVDEN DIŞARI ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Ruslan Şamsutdinov'un, içinde 5 milyon pound olan ağır çantaları kaldığı evden dışarı çıkarmaya çalışırken suçüstü yakalandığı bildirildi.

"SALGIN NEDENİYLE KOYACAK YER BULAMADIK"
Güvenlik güçleri, zanlıların yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paraları "salgın nedeniyle koyacak yer bulamadıkları için evlerinde saklamak zorunda kaldıklarını" belirtti.

Etiketler ingiltere londra polis balya para
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