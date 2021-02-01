Polisten 9 yaşındaki çocuğa biber gazlı müdahale

ABD'nin Rochester kenti, polisin dokuz yaşındaki bir kız çocuğu kelepçeleyip yüzüne biber gazı sıkmasını konuşuyor. Belediye Başkanı Lovely Warren'ın olayı gündeme getirip polise tepki göstermesinin ardından, kentin emniyet teşkilatı 'kendini savunmak' için ilgili görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Emniyet Müdürlüğü, sinir krizi geçiriyor gibi görünen çocuğun 'zaptedilebilmesi için biber gazının sıkılması gerektiğini' savunurken, olay yerinde dokuz polisin bulunmasına rağmen çocuğun sakinleştirilmesi için bu yola başvurulmasına tepki yağıyor.

Olay cuma günü, polise yapılan ihbarın ardından yaşandı. Amerikan basını, çocuğun velayetinin bulunduğu annesinin polise telefon ederek, kızının kendisine ve başkalarına zarar verebileceği gerekçesiyle yardım istediğini yazdı. Ancak çocuk, eve gelen polisi görünce kaçtı, sonrasında yakındaki bir sokakta yakalandı.

Emniyet açıklamasında çocuğun polise tekme atarak kaçmaya çalıştığı belirtilirken, bu durumun çocuğun 'yere yatırılmasını gerektirdiği' öne sürüldü. Açıklamada, çocuğun 'kendi güvenliği ve olay yerindeki ebeveyninin de talebiyle kelepçelendiği' savunuldu. Bu aşamada ambulans beklenmesi için çocuk polis aracına bindirilirken direnmeye devam etti ve yüzüne, arabanın içinde polis tarafından biber gazı sıkıldı.

Polislerin vücut kameralarında kaydedilen görüntülerdeyse, çocuğun "Babamı istiyorum. Sizinle bir yere gitmiyorum. Babamı görene kadar arabaya binmiyorum" dediği duyuluyor. Polisler çocuğa sakin olmasını söylerken, arabaya binmemek için direnen çocuk ısrarla "Babamı istiyorum" diyor. Bir noktada polislerden biri, "Artık gazı sıkın" derken duyuluyor.

Rochester polisi, Belediye Başkanı Lovely Warren'ın olayı gündeme getirmesinin ardından, polislerin vücut kameralarıyla çekilen görüntüleri kamuoyuyla paylaşıp 'çocuğu sakinleştirmek için başka çarelerinin kalmadığını' savundu. Emniyet Müdürü Andre Anderson da, çocuğun intihar eğilimlisi olduğunu savunarak polisin biber gazı sıkmasını meşrulaştırmaya çalıştı.

Görüntülerin yayınlanması sonrası kent yetkililerinden polise tepki yağıyor. Belediye Meclisi üyelerinden Loretta Scott ve Willie Lightfoot, olayın ele alınış biçiminin kendilerini şoka uğrattığını ve öfkelendirdiğini belirterek, "Çok sayıda memurun bulunduğu bir ortamda niçin bu 9 yaşındaki çocuğu sakinleştirmek için kelepçeye ve biber gazına ihtiyaç duyulduğunu anlamak zor "ifadelerini kullandı. İki yetkili, polisin psikolojik sorunlardan kaynaklı bir krizde nasıl davranacağına dair doğru eğitim almadığını vurguladı. (DIŞ HABERLER)



