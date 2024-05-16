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Polonya Başbakanı Tusk ölüm tehditleri aldığını açıkladı

Polonya Başbakanı Tusk ölüm tehditleri aldığını açıkladı
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun maruz kaldığı silahlı saldırının ardından ölüm tehditleri aldığını kamuoyuna duyurdu.

Polonya Başbakanı Tusk, X hesabında kendisine gelen "Bugün Slovaklar bize Donald Tusk ile ne yapılması gerektiğine dair bir örnek gösterdi." yorumunun ekran görüntüsünü paylaştı.

Tusk, "Dün bunlardan çok fazla vardı." ifadelerini kullandı.

Wirtualna Polska gazetesinin Polonya Devlet Koruma Servisinden adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde de Slovakya Başbakanı Fico'ya suikast girişimi sonrası önlem amacıyla Tusk'ın koruma sayısının artırılacağı kaydedildi.

FICO'YA SUİKAST GİRİŞİMİ

Fico, başkent Bratislava yakınlarındaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyen vatandaşları selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.

Ülke basınında, 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C.'nin, hükümetin politikalarını beğenmediği için saldırıyı düzenlediği yer almıştı.

Robert Fico’nun ameliyat edildiği, durumunun istikrarlı olduğu ancak hala ciddiyetini koruduğu duyurulmuştu.​​​​​​​

Etiketler Slovakya başbakan Polonya silahlı saldırı
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