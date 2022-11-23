Polonya Cumhurbaşkanı Rus fenomenlerin tuzağına düştü: Macron gibi konuşarak...

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya telefon şakası yapıldı. Duda, kendilerini Fransa Cumhurbaşkanı Macron olarak tanıtan Rus sosyal medya fenomenlerinin tuzağına düştü.

Rus sosyal medya fenomenleri, Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov, ünlülere yaptıkları telefon şakalarıyla tanınıyor. Şakacı ikilinin son kurbanı Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda oldu.

Duda’nın ofisini arayarak kendilerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi tanıttılar.

Macron'la konuştuğuna sanan Duda, Rus fenomenler ile uzun süre sohbet eti.

Duda telefondaki sesi Macron sandı, sohbet etti

15 Kasım’da Polonya'ya düşen füze hakkında bilgi veren Duda, füzenin Rusya'ya ait olduğu konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in ısrar ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden’ın ise olaydan Rusya’yı sorumlu tutmadığını belirtti. Duda, Rusya ile krizi derinleştirmemek için çok dikkatli olduğunu vurguladı.

Görüşmeyi doğrulayan Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi soruşturma başlattı.

2. KEZ BU TUZAĞA DÜŞTÜ

Rus fenomenler Vladimir Kuznetsov (solda) ve Aleksey Stolyarov

Andrzej Duda, bu tuzağa ilk kez düşmedi.

2020 yılında da aynı sosyal medya fenomenleri kendisine telefon şakası yapmıştı.

Rus fenomenler o zaman da kendilerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres olarak tanıtmıştı.

Rus sosyal medya fenomenleri eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace gibi çok sayıda ünlü ismi aynı tuzağa düşürdü.