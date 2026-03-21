Polonya, Irak'taki askerlerini tahliye etti

Polonya, Orta Doğu'da son dönemde tırmanan çatışmalar üzerine kritik bir adım attı. Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Irak’ta görev yapan Polonya Askeri Birliği’nin tamamen tahliye edildiğini resmen bildirdi.

Kosiniak-Kamysz, sürecin NATO müttefikleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini kaydederek, personelin büyük kısmının halihazırda Polonya’da veya ülkeye dönüş yolunda olduğunu ve bir kısmının Ürdün’de bulunduğunu aktardı. Kosiniak-Kamysz, “Bu durum, bölgedeki Polonya Askeri Birliği’nin faaliyetlerinin sürekliliğinin korunmasına imkan tanıdı. Öncelik, askerler için azami güvenliği sağlamaktı ve operasyon Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı tarafından koordine edildi” ifadelerini kullandı.

DHA