Polonya'dan Almanya'ya savaş tazminatı notası

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için Almanya'dan tazminat talep eden diplomatik notayı imzaladı.

Polonya, yarın Almanya’ya İkinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için tazminat talep ettiği diplomatik notayı iletecek. Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau düzenlediği basın toplantısında, Almanya’ya iletilmek üzere ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda verdiği kayıpların tazmini için hazırlanan diplomatik notayı imzaladığını duyurdu. Notada, Almanya saldırısı ve işgalinin sonuçları konusunda kalıcı, kapsamlı, nihai, yasal ve maddi tarafların acil adımlar atması gerektiğine dair inancın dile getirildiğini belirten Rau, yapılacak düzenlemelerin Alman makamlarının İkinci Dünya Savaşı'nın, özellikle Polonya ve Polonyalılara verilen zararın gerçek resminin Alman toplumuna sunulmasını, savaşın kurbanlarının anılmasında uygun bir işbirliği içermesini gerektiğini dile getirdi.

Rau, düzenlemelerin saldırı ve işgal süresince Polonya devleti ve vatandaşlarına verilen maddi ve manevi zararları, yağmalanan arşivleri ve kültürel varlıklarının tazminini de içermesi gerektiğini söyleyerek, "Böylesi bir düzenleme Polonya-Almanya ilişkilerinin adalet ve gerçeğe dayanmasını, geçmişteki acılı dönemlerin kapanmasını, ikili ilişkilerin dostane işbirliği ve iyi komşuluk ruhu içinde daha da gelişmesine hizmet edecek" dedi.

Rau'nun imzaladığı diplomatik nota, yarın Polonya'ya gelecek olan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a iletilecek.

Polonya, Almanya’dan yaklaşık 1 trilyon 300 milyar euro talep ediyor

Polonya, Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı döneminde yol açtığı zararların tazmini için 6 trilyon 200 milyar Polonya zlotisi (yaklaşık 1 trilyon 300 milyar euro) talep ediyor. Almanya ise sorunun uluslararası hukuk çerçevesinde çözüldüğünü belirterek tazminat ödemeyi reddediyor.