Polonya’nın eski Cumhurbaşkanı internette iş arıyor

Polonya’nın eski Cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Lech Walesa, emekli maaşının masraflara yetmediğini belirterek internette iş aradığını açıkladı.

Polonya’nın eski Cumhurbaşkanı ve ülkede komünizm döneminin ilk bağımsız işçi örgütü Dayanışma Sendikası (Solidarnosc) lideri olarak 1983 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Lech Walesa, internette iş arıyor.

ÖZGEÇMİŞİNİ SUNDU

Walesa, 50 yaş üstü iş arayan kişilere özgü bir internet sitesinde verdiği ilanda iş aradığını belirtti. İlanında kendisinden, "deneyimli lider, harika konuşmacı, Nobel Barış Ödülü sahibi, 1990-1995 yılları arası Polonya Cumhurbaşkanı" şeklinde bahseden Walesa, firmalarda liderlik eğitimi verebileceğini ve teşvik toplantılarına katılabileceğini kaydetti.

2 SAATE 5 BİN DOLAR

Yayınladığı ilanda, aile toplantılarında konuklarla bir araya gelerek fotoğraf çektirip, imza verebileceğini de belirten Walesa, "Devlet Başkanlarıyla, Krallarla ve Papa ile bir araya geldim. Polonyalı firmalara ilişkin bilgi ve deneyimimi seve seve aktarabilir ve Polonya ekonomisinin gerçek değerini inşa etmek için Polonyalı firmaların dünya çapındaki promosyonlarına katılabilirim" ifadelerini kullandı. Walesa günlük 1-2 saatlik görüşme için minimum 20 bin zloti (yaklaşık 5 bin dolar) istediğini belirtirken, pazarlığa açık olduğunu da ifade etti.

Daha önce Polonya medyasına yaptığı açıklamalarda Walesa, konuşmacı olarak katılacağı dünyanın çeşitli ülkelerindeki toplantıların koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği ve dolayısıyla maddi olarak zor günler geçirdiğini kaydetmişti. Walesa, emekli maaşının 6 bin zloti olduğunu, eşinin ise aylık 7 bin zloti harcaması olduğunu aktarmıştı. Toplamda 7 çocuğu ve çok sayıda torundan oluşan geniş bir ailesi olduğunu ifade eden eski Cumhurbaşkanı Walesa, onları geçindirmek zorunda olduğunu belirtmişti.