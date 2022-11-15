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Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köye füze düştü: 2 ölü

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köye füze düştü: 2 ölü
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Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştü.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı. Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

ACİL TOPLANTI
Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı. Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. 

Etiketler polonya köy
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