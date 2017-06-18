Portekiz’de büyük yangın: 39 ölü

Portekiz'in orta kesimlerinde çıkan büyük bir orman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, kurbanların çoğunun araçlarında yanarak can verdiğini bildirdi.

Ülkenin merkez bölgesindeki Pedrógão Grande bölgesinde çıkan yangında aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu 39 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Yüzlerce itfaiyeci ve 160 yangın söndürme aracı, dün öğleden sonra Pedrogao Grande bölgesinde başlayan yangını söndürmek için seferber oldu. Alevlerin hızlıca yayılması itfaiyenin işini zorlaştırıyor.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, yaptığı açıklamada, yangını büyük bir trajedi olarak niteledi: "Maalesef bu orman yangınları açısından son yıllarda gördüğümüz en büyük trajedi gibi görünüyor."