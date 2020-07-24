Prag Büyükelçiliği önünde Ermenistan'a protesto gösterisi

Prag’da Azerbeycan Büyükelçiliği önünde Ermeni’lerin düzenlediği protesto gösterisine karşı Türk ve Azerilerin düzenlediği Azerbaycan’a destek gösterisi şenliğe dönüştü. Ermeni göstericilerin yaklaşık on katı Türk ve Azeri destekçilerin motivasyonu etkiliği desteklemeye giden TC Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ın varışı ile zirve yaparken Bağış ve Azerbaycan’ın Prag Büyükelçisi Adish Mammadov’un elele vermesi Ermenistan’ın düşmanca saldırılarına karşı destek vermek için biraraya gelene toplum mensuplarını memnun ederken Ermeni göstericileri üzdü. İki büyükelçinin birlikte el ele vermesi üzerine göstericiler “Bir Millet İki Devlet” “Türkiye-Azerbaycan kardeştir” şeklinde sloganlar attılar.