  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor

Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor

Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maçın ertelendiği ligde son bir haftada 103 pozitif vaka tespit edildi.

İngiltere Premier Lig'de corona virüs vakalarında rekor kırıldı. Corona virüs nedeniyle şu ana kadar 15 maçın ertelendiği ligde son bir haftada 103 pozitif vaka tespit edildi.

İngiltere Premier Lig'deki yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20-26 Aralık tarihlerinde uygulanan 15 bin 186 test sonucunda oyuncular ve teknik ekip üyelerinde 103 pozitif vaka tespit edildi.

Bu vaka sayısı, Covid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, corona virüs nedeniyle şu ana kadar 15 maç ertelendi.

Etiketler ingiltere korona
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Can Yaman'ın İtalyan aşkının estetiksiz hali ortaya çıktı
İmamoğlu, Erdoğan'ı göreve çağırdı: ''Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'na teftiş başlatılmalı''
Her şey yalan bu gerçek: Açık sınırının kaç paraya yükseldiğine inanamayacaksınız!
Omicron'dan sonra şimdi de Delmicron çıktı! Semptomları belli oldu
Eski öğrencisinden Fatih Terim hakkında olay çıkaran sözler
İstanbul'daki ortaokulda skandal görüntüler! Veliler ayaklandı
Ekonomi anketinden Erdoğan'a kötü haber
Gözlük kullananlara müjde! Yakın gözlüklerine veda edin
İlber Ortaylı, Muharrem Sarıkaya'nın tokat olayında Fatma Şahin'e destek çıktı
AK Parti'nin kalesinde soğukta ekmek kuyruğu