İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maçın ertelendiği ligde son bir haftada 103 pozitif vaka tespit edildi.

İngiltere Premier Lig'de corona virüs vakalarında rekor kırıldı. Corona virüs nedeniyle şu ana kadar 15 maçın ertelendiği ligde son bir haftada 103 pozitif vaka tespit edildi.





İngiltere Premier Lig'deki yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20-26 Aralık tarihlerinde uygulanan 15 bin 186 test sonucunda oyuncular ve teknik ekip üyelerinde 103 pozitif vaka tespit edildi.

Bu vaka sayısı, Covid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, corona virüs nedeniyle şu ana kadar 15 maç ertelendi.