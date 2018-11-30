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  3. 30 Kasım 2018 23:35

Prens Selman terketti

İnsan Hakları İzleme Örgütü Suudi Veliaht Selman'ın Arjantinli savcıların öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma açması üzerine lüks otelden Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne taşındığını iddia etti.

Prens Selman terketti
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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Veliaht Selman'ın, Arjantinli savcıların öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle alakalı soruşturma açması üzerine, kaldığı lüks otelden Suudi Arabistan Büyülelçiliği'ne taşındığını iddia etti.
 
G-20 zirvesine ev sahipliği yapan Arjantin'de Federal Savcılık, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) başvurusu üzerine Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı incelemeye almıştı.

SELMAN, SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİNDE KALIYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) iddiasına göre Veliaht Prens Selman haberler üzerine G20 için geldiği Arjantin'de kaldığı lüks oteli terk etti. Selman soruşturma dolayısıyla Suudi Arabistan Büyülelçiliğinde kalıyor. 

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