Profesör canlı yayında diplomasını yırttı

Afganistan'ın Kabil Üniversitesi'nden bir profesör, Afgan kadınlara yönelik üniversite yasağını protesto etmek için canlı yayında diplomalarını yırttı.

Afganistan’da Taliban yönetiminin kadınların üniversite eğitimini yasaklayan karar alması, Kabil Üniversitesi’ndeki bir profesör tarafından protesto edildi. Bir televizyon kanalına katılan profesör canlı yayın sırasında diplomasını yırttı.

Taliban yönetiminin kadınlara üniversite eğitimi yasağı getirmesini canlı yayında eleştiren Profesör, "Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok, çünkü bu ülkede eğitime yer yok. Eğer kız kardeşim ve annem öğrenim alamayacaksa ben de bu eğitimi kabul etmiyorum" diye konuştu.