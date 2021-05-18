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Putin: 4'üncü aşı piyasaya sürülecek

Putin: 4'üncü aşı piyasaya sürülecek

Rusya lideri Vladimir Putin, yabancı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantıda, koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik Light'ın 4'üncü aşısının yakında piyasada olacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin büyükelçilerini Kremlin Sarayı’nda ağırladı.

Büyükelçilere seslenen Putin, dünyayı koronavirüs salgınına karşı birlik olmaya davet ettiğini ifade etti.

Toplantıda konuşan Putin, Rusya, yabancı ortaklarıyla salgınla mücadele konusunda iş birliği yapmaya sıcak bakıyor.

Koronavirüs enfeksiyonuna karşı kendi etkili aşılarımızdan üçünü hızla geliştirmeyi başardık. Dördüncüsü yakında piyasaya sürülecek dedi.

Öte yandan, Rusya Federal Tekelleşmeyi Önleme Hizmetleri (FAS), koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik Light aşısının piyasaya, doz başına KDV 342.36 ruble (4.63 dolar) olarak açıklandı.

 

DHA

Etiketler rusya vladimir putin
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