Putin açık açık tehdit etti: Lahey'i füzeyle vururuz!

Rusya, Putin hakkında tutuklama kararı veren Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesini Rus gemisinden hipersonik füzesi ile vurmakla tehdit etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Lahey'deki binasını hipersonik Kinjal füzesiyle vurmakla tehdit etti.

Medevedev, Telegram kanalında yaptığı açıklamada "Beyler, ne yazık ki herkes Tanrı'nın ve roketlerin altında yürüyor. Kuzey Denizi'ndeki bir Rus gemisinden Onyx hipersonik füzenin Lahey'deki mahkemeyi hedef alarak kullanılmasını hayal etmek mümkün" dedi.

"EŞİTİN EŞİT ÜZERİNDE HÜKMÜ YOKTUR"

Medvedev, uluslararası kamu hukukunun 'temel kusurunun verimsizlik' olduğunu söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun taraflı kararlarını uygulamak istemeyen ülkeler BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını veto ediyor, BM'nin çeşitli kurumlarını terk ediyor. Bunun nedeni, bir grup egemen ülkenin onlar gibi egemen devletleri zorlamanın kabul edilemezliğine dayanan adaletsizlikleridir. Eşitin eşit üzerinde hükmü yoktur.”

Medvedev, UCM'nin Putin hakkındaki kararının "uluslararası hukuk açısından korkunç sonuçlar doğuracağını" da ileri sürerek şöyle konuştu:

"Bu, hukukun temellerinin, ilkelerinin çöküşüdür. Sorumluluğun kaçınılmazlığına ilişkin varsayımlar da buna dahildir. Bundan böyle hiç kimse herhangi bir uluslararası kuruluşa başvurmayacak, herkes kendi arasında anlaşacak. BM'nin ve diğer kurumların tüm aptalca kararları paramparça olacak. Tüm uluslararası ilişkiler sisteminin kasvetli düşüşü yaklaşıyor. Güven tükendi."

NE OLMUŞTU ?

UCM, Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılması suçundan yakalama kararı çıkarıldığını 17 Mart'ta bildirmişti.

Yapılan açıklamada Ukraynalı çocukların Rusya'ya hukuka aykırı olarak götürülmesi suçuna her iki şüphelinin de iştirak ettikleri savunulmuştu. UCM, Putin'in, kontrolü altındaki kişilerin bu suçu işlemesine engel olmadığı gerekçesiyle sorumlu tutulduğu ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kararın ardından "Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamakta. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersiz" ifadesini kullanmıştı.