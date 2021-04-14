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Putin, aşının ikinci dozunu yaptırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu.

Video konferans olarak yapılan Rusya Coğrafya Topluluğu’nun toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Az önce, ikinci dozu aldım” ifadelerini kullandı. Salgının, özellikle aşılama kampanyası nedeniyle, yakında gerilemesini umduğunu ifade eden Putin, “Umuyorum her şey yoluna girecek. Sadece umut etmiyorum, bundan eminim” dedi.

İLK DOZU 23 MART’TA OLMUŞTU

Putin, Covid-19 aşısının ilk dozunu 23 Mart’ta olmuş, ancak hangi aşıyı yaptırdığına dair ayrıntılar açıklanmamıştı.

 

Etiketler rusya vladimir putin
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