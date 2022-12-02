Putin, Biden ile görüşecek mi? Kremlin'den ilk açıklama

ABD Başkanı Biden'ın, Rusya lideri Putin'e yaptığı görüşme teklifine Kremlin'den yanıt geldi.

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşında önemli gelişmeler yaşanıyor.



ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı'nın görüşme teklifine Rusya'dan yanıt geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin’in Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.