Putin emir vermişti: Nükleer denizaltılar yola çıktı

Rus nükleer denizaltıları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer kuvvetlerine Batı ile olan gerilim konusunda yüksek alarma geçme emri vermesinin ardından tatbikatlar için yola çıkma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusu nükleer kuvvetlerine, Batı ile olan gerilim konusunda yüksek alarma geçme emri vermesinin ardından, Rus nükleer denizaltıları tatbikatlar için yola çıktı. NATO'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın tehditlerine rağmen, ittifakın nükleer silah alarm seviyesini değiştirmesine gerek duymadığını bildirmişti. ABD NÜKLEER ALARM SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesinin ardından ABD'nin nükleer alarm seviyesini değiştirmediğini bildirmişti.