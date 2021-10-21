Putin: ''Erdoğan'a katılmıyorum''

Rusya lideri Putin dünyada son 10 yıldır medeniyet krizi yaşadığını söyledi. Putin kendisine sorulan "Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' görüşüne katılıyor musunuz?' sorusuna ise 'Hayır' yanıtını verdi.

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü 18. Toplantısı'na katılan Rusya Devlet Başkanı Putin burada yaptığı konuşmada dünyada son 10 yıldır medeniyet krizi yaşadığını söyledi. Putin kendisine sorulan "Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' görüşüne katılıyor musunuz?' sorusuna ise 'Hayır' yanıtını verdi.

Soçi'de düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü 18. Toplantısı'na katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, burada yaptığı konuşmada dünyanın bir değişim dönemi içinde olduğunun altını çizdi.

Dünyanın son 10 yıldır medeniyet krizi yaşadığından emin olduğunu kaydeden Putin, karşı karşıya kalınan tehlikelerle mücadele etmeleri ancak kriz döneminde çıkan fırsatları da kaçırmamaları gerektiğini belirtti.

Putin, "Karşı karşıya olduğumuz kriz, kavramsal bir kriz, hatta medeniyet krizi. Fiiliyatta bu, insanın yeryüzündeki varlığını tanımlayan yaklaşım ve ilkelerin krizi. Bu durumda hangi yöne ilerleyeceğiz, nelerden vazgeçeceğiz, neleri gözden geçireceğiz veya düzelteceğiz? Asıl değerler için savaş gerektiğinden, onları tüm gücümüzle takip etmemiz gerektiğinden eminim" dedi.

'ABD'nin yürüttüğü savaşlar operasyon bölgelerine büyük darbe vurdu'

Putin, ABD'nin son 20 yılı içinde yürüttüğü savaşların, operasyon bölgelerine büyük darbe vurduğunu kaydederek o bölgelerdeki durumda kökten değişiklikler olduğunu vurguladı.

'Devrim, krizden çıkış yolu değil krizi derinleştiren bir yol'

1917 devriminin yol açtığı yıkımları anımsatarak 1991 yılında SSCB'nin dağılmasından söz eden Putin, "Tarih 30 yıl önce tekerrür etti ve potansiyel olarak çok güçlü bir devlet, gereken esnek, ancak zorunlu olarak iyi düşünülmüş reformları yapmadı ve bunun sonucunda hem muhafazakarların hem de ilericiler gibi çeşitli dogmatistlerin kurbanı oldu. Her iki tarafta da elinden gelenin en iyisini yaptı. Tarihimizdeki bu örnekler, devrimin krizden çıkış yolu olmadığını, krizi derinleştiren bir yol olduğunu savunma imkanı veriyor" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' görüşüne katılmıyorum'

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' görüşüne katılıp katılmadığı sorulduğunda "Hayır" yanıtını verdi.

Putin, "Erdoğan kısa süre önce Rusya'ya geldi ve görüştük. Bana bununla ilgili tezini sundu. Elbette hepsini okumadım ancak bazı fikirleri ele aldık. Bu arada o iyi bir analist. Türkiye liderinin neden bunları söylediği anlaşılır bir şey. Zira Türkiye'nin de Güvenlik Konseyi daimi üyesi olabileceğini düşünüyor. Ancak buna Rusya tek başına karar veremez, oy birliği gerekiyor. Hindistan, Güney Afrika gibi ülkeler de var. Önemli olan dengeyi sağlayabilmek. Erdoğan'a da söylediğim gibi, eğer daimi üyelerin haklarını ellerinden alırsak, BM 'ölür'. Uluslar birliğine dönüşür ve sona erer. Sadece bir tartışma platformuna dönüşür. Valday Tartışma Kulübü 2 olur" ifadelerini kullandı.

Rus lider, bu gerekçelerle söz konusu değişikliği istemediğini kaydederek şöyle devam etti:

"Ancak Güvenlik Konseyi'ni temelini yıkmadan bir değişiklik yapılması gerekiyor, zira bugün Güvenlik Konseyi, BM'nin anlamıdır. Daimi üyeler var, onların hakları var. Güvenlik Konseyi'nde temsil edilip daimi üye olmayanlar var. Dolayısıyla bu yapıyı nasıl daha dengeli, etkin kılacağımızı düşünmeliyiz. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı. BM 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu ve o zaman farklı güç dengeleri vardı. Artık bu değişti. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Elbette bunların hepsini tartışmalıyız ancak reform yolunda hata yapılmasına izin vermemeliyiz."

'Mevcut kapitalizm modeli hükmünü yitirdi'

Putin, konuşması sırasında devletin ve piyasanın imkanlarını karşılaştırma konusunda diğer ülkelerin deneyimlerine bakma çağrısı yaparak Çin'in deneyimine dikkat çekti ve Çin'den Komünist Parti'nin korunan rolü sayesinde piyasa kurumlarının etkin bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Putin, sözlerine şöyle devam etti:

"Hazır reçeteler yok. Vahşi kapitalizm de işlemiyor. Herkes, bugün ezici çoğunluktaki ülkede toplumsal düzenin temeli olan mevcut kapitalizm modelinin hükmünü yitirdiğini söylüyor. Artık kapitalizmin çerçevesi dahilinde, giderek daha da karmaşıklaşan çelişkiler sarmalından bir çıkış yolu bulunmuyor."

'Rusya'da sosyal devlet inşa etmek özel önem taşıyor'

Vatandaşların gelir dağılımı arasındaki fark nedeniyle Rusya'da sosyal devlet inşa etmenin özel önem taşıdığının altını çizen Putin, "Sosyal devlet inşa etmeliyiz. Doğru, Avrupa'da, özellikle Kuzey Avrupa'da, uzun zamandır bir sosyal devlet inşa edilmesi gerektiği konuşuluyor. Ancak farklı kategorilerdeki vatandaşların gelir farkını göz önünde bulundurduğumuzda bu bizim özel önem taşıyor. Her ne kadar bu sadece bizim sorunumuz olmasa da" dedi.

'Batı, anne-baba gibi değerlerin yok olmasını ilerleme olarak görüyor'

Batılı ülkelerdeki bazı kişilerin kendi tarihlerindeki tüm sayfaların agresif şekilde silinmesini ilerleme olarak algıladığına dikkat çeken Putin, "Azınlıklar lehine çoğunluklara tersine ayrımcılık yapılması veya anne-baba, aile ve hatta farklı cinsiyetler gibi temel değerlerden vazgeçilmesi talebi, onlara toplumsal güncellemeye yönelik yolda atılan kilometre taşları. Ancak Batı 'bizim evimize' sızmaya çalışmasın. Zira Rusların büyük çoğunluğu, manevi değerlerin ve tarihsel geleneğin, kültürün esas alınması gerektiğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

'Ben olsam Muratov’a yardımseverliğinden dolayı Nobel Barış Ödülü’nü verirdim'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Novaya Gazeta Genel Yayın Yönetmeni Muratov’u Nobel Barış Ödülü almasından dolayı tebrik etti.

Modern Rusya tarihinde ilk Nobel Barış Ödülü’nü alan kişi olan Muratov, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü 18. Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Muratov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında kısa bir diyalog yaşandı.

Putin, Valday toplantısındaki konuşması sırasında, Muratov’a hitaben, “Öncelikle Nobel Ödülü almanızdan dolayı sizi tebrik etmek istiyorum. Daha önce söz ettiğim ve Bolşevikler tarafından 1922’de ‘felsefe gemisine’ bindirilerek sınır dışı edilen Nikolay Berdyayev’in, defalarca aday gösterilmesine rağmen Nobel Ödülü alamadığına dikkatinizi çekmek isterim” dedi.

Muratov, Nobel Barış Ödülü’nden gelen parayı, Rusya’da başta kimsesiz çocuklarla ilgilenenler olmak üzere birkaç yardım kuruluşuna bağışladığını anlattı.

Putin, “Yardım kuruluşundan bahsettiniz. İşte ben olsaydım, sırf bu yardımseverlikle ilgilendiğiniz için size bu ödülü verirdim, gerçekten” ifadesini kullandı.

Sputnik