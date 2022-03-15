Putin faturayı kesti! İki üst düzey istihbaratçı ev hapsinde

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatı ile iki üst düzey istihbarat yetkilisinin operasyonel fonları zimmete geçirdikleri iddiasıyla ev hapsine alındığı iddia edildi. Batı medyası bunun sadece bir bahane olduğunu ve Putin'in Ukrayna'daki başarısızlığın faturasını istihbarat teşkilatına kestiğini öne sürdü.

Rusya-Ukrayna savaşında bugün 20. güne girilirken, Rusya Devlet Başkanı Putin istediği sonuca hala ulaşabilmiş değil. Geçtiğimiz hafta basına yansıyan haberlerde Putin'in Ukrayna savaşının başarısız istihbarat ve zayıf strateji nedeniyle hüsrana uğradığını düşünerek 8 generali görevden aldığı bilgisi yer almıştı.

PUTİN GÜNAH KEÇİSİNİ SEÇTİ

Rus tarafının savaşın ilk iki haftasında bariz hatalar yaptığı artık tüm dünya tarafından biliniyor. Peki bu bariz hataların faturası kime kesilecek? İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bir analize göre Putin günah keçisini çoktan seçti bile.

2 KRİTİK İSİM EV HAPSİNDE

Daha önce ortaya çıkan birçok raporda Putin'in çok kızgın olduğu ve yaşanan başarısızlıktan dolayı Rusya Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) hedefe koyduğu biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde gelen bir haber konuşulan tüm iddiaları doğrular nitelikteydi.

Rus gazeteci Andrey Soldatov'un iddiasına göre, FSB'nin iki kritik ismi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle tutuklandı. FSB Uluslararası İlişkiler Servisi Başkanı Sergei Beseda ve yardımcısı şu anda ev hapsinde tutuluyor.

'SAVAŞ FONUNU ZİMMETİNE GEÇİRDİ İDDİASI'

İstihbarat teşkilatından iki kritik ismin ev hapsine alınmasının sebebinin 2014'ten bu yana tahsis edilen operasyonel fonların zimmete geçirilmesi olduğu iddia edildi. İddiaya göre Putin, ikisi de FSB'nin dostu olmayan soruşturma komitesi başkanı Alexander Bastrykin ve başsavcı Igor Krasnov'dan sıkı bir denetleme istedi.

Ancak Telegraph gazetesi soruşturmanın Beseda'nın tutuklanmasına sadece bahane olduğunu ve asıl sebebin Beseda'nın Ukrayna'daki rolü olduğunu öne sürüyor.

PUTİN'İN KİEV'DEKİ ANA KAYNAKLARINDAN BİRİYDİ

FSB esasen bir iç güvenlik kurumu olmasına rağmen, operasyonel bilgi departmanı, özellikle komşu ülkelerde Rus yanlısı politikalar ve etkileyiciler ağlar oluşturarak, dış operasyonlar yürütür. Tam da bu noktada Beseda, Putin'in Kiev'deki siyasi durumla ilgili ana kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

PUTİN'E DUYMASI GEREKENLERİ DEĞİL, DUYMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

The Telegraph gazetesi Putin'in Ukrayna işgali için karar verirken okuduğu raporları hazırlayan Besada'nın başkana duyması gerekenleri değil, duymak istediklerini söylediğine dikkat çekerek "Beseda Putin'in seçtiği yeni günah keçisi olabilir' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rus gizli servisini yirmi yıldır izleyen Andrei Soldatov, The Times'a örgütün iyi istihbarat topladığını ancak bunları Putin'e söylemekten korktuğunu iddia etti. Soldatov açıklamasında, "Sorun şu ki, Rusya'da Putin'e duymak istemediği şeylerin söylenmesi çok riskli. Bu nedenle raporları onu yatıştırmak için değiştirdiler" ifadelerini kullandı.

GİZLİ E-POSTALAR ORTAYA ÇIKIYOR, PUTİN'İN AJANLARI İLE ARASI AÇILIYOR

Putin yönetiminin temel taşı olan FSB de dahil olmak üzere güvenlik teşkilatları içinde bölünme ve rahatsızlık belirtileri son dönemde ayyuka çıktı. Bir FSB analistinden geldiği iddia edilen son derece kritik e-postalar gülerdir Batı medyasında dolaşıyor. Söz konusu e-posta'da Putin'in savaş kararını tek başına verdiği kabine de dahil birçok kurumun bu karardan ve sonuçlarından rahatsız olduğu iddia ediliyor.