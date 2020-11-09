Putin, iki bakanı görevden aldı!

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Reuters'da yer alan son dakika haberine göre Kremlin'de şoke eden bir gelişme yaşandı. Kremlin kaynaklarına dayandırılan habere göre Devlet Başkanı Vladimir Putin Ulaştırma ve Çevre Bakan'larını görevden aldı.
Vladimir Putin'in emriyle Ulaştırma Bakanı Yevgeny Dietrich ve Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitry Kobylkin görevlerinden alındı.
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