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Putin ile Modi Moskova'da görüştü

Putin ile Modi Moskova'da görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 66 arttığını vurguladı.

Ticaret hacminin bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 20 arttığına işaret eden Putin, "İlişkilerimiz ayrıcalıklı bir stratejik ortaklık niteliğine sahiptir." dedi.

İki ülkenin BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Birleşmiş Milletler nezdinde yakın işbirliği yürüttüğünü belirten Putin, "En kritik konulara gösterdiğiniz ilgiden, özellikle de Ukrayna krizini öncelikle barışçıl yollarla çözmenin yollarını bulmaya çalışmanızdan ötürü size minnettarım." diye konuştu.

Modi ise konuşmasında dünyanın son 5 yıldır çeşitli sorunlarla mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Roketler ve füzeler sorunların çözümüne yardımcı olmayacak. Barışçıl diyaloğun gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Putin'le dün yaptığı görüşmede en yakın zamanda barış sağlanması konusunda fikir birliğine vardıklarını anlatan Modi, "Bu konuda her türlü yardıma hazırız. Sizi temin ederim ki Hindistan her zaman barıştan yana olmuştur. Sizi dinlediğimde iyimserlik duydum ve geleceğe dair umut vardı." ifadelerine yer verdi.

Modi, başta çocuklar olmak üzere insanların ölümünden ötürü tüm insanlığın acı hissettiğini vurgulayarak, "Böyle acı hissettiğimizde kalbimiz kırılıyor ve dün bu konuları konuşma fırsatım oldu." dedi.

Etiketler moskova putin görüşme
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