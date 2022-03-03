Putin kamera karşısında: 8 yıldır güçlendirilen savunmayı kırdık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Putin'in açıklamalarından satırbaşları:

"Ben bu dünyanın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Rusya ve Ukrayna halkları ise tek bir halktır. Biz ağır topları, füzeleri de kullandıklarını da biliyoruz. Biz bu güçlerle aşırıcılarla savaşıyoruz. İnsanları canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Yabacınların tahliyesi için insanı koridor açıyoruz.

"8 YILDIR GÜÇLENDİRİLEN SAVUNMAYI KIRDIK"

Askerlerimiz 8 yıldır güçlendirilen savunmayı kırdı. Askerlerimiz meskun mahalleri ve sivilleri korumaya devam ediyor. Evet kayıplarımız var. Rusya'nın güvenliği için hayatını kaybeden ve yaralananlar var.

Ukrayna'daki askerlerimiz Rusya için hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Ukrayna'yı Nazi'lerden arındırmak için oradalar. Şu an operasyon plana göre devam ediyor. Hedeflerimiz başarılı bir şekilde devam ediyor."