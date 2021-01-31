Putin karşıtı 4 bin kişiye gözaltı

Gösterinin izin alınmadan gerçekleştiğini aktaran yetkililer ile göstericiler arasında soğuk havaya rağmen gerilim yaşandı. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

OVD-Info isimli sivil toplum kuruluşu yaklaşık 4 bin göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Uluslararası haber ajansı Reuters, Kremlin muhalifi Navalni’nin serbest bırakılmasını isteyen yaklaşık 4 bin kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Öte yandan ajanslar, Rus muhalif Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya’nın Moskova’daki protesto yürüyüşünde gözaltına alındığını aktardı.