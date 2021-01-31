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  3. 31 Ocak 2021 21:54

Putin karşıtı 4 bin kişiye gözaltı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtları bugün başkent Moskova'da eylem düzenledi. Yapılan açıklamada yaklaşık 4 bin kişi gözaltına alındı.

Putin karşıtı 4 bin kişiye gözaltı
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Gösterinin izin alınmadan gerçekleştiğini aktaran yetkililer ile göstericiler arasında soğuk havaya rağmen gerilim yaşandı. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

OVD-Info isimli sivil toplum kuruluşu yaklaşık 4 bin göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Uluslararası haber ajansı Reuters, Kremlin muhalifi Navalni’nin serbest bırakılmasını isteyen yaklaşık 4 bin kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Öte yandan ajanslar, Rus muhalif Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya’nın Moskova’daki protesto yürüyüşünde gözaltına alındığını aktardı.

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