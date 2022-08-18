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Putin karşıtı iş insanı ölü bulundu

Putin karşıtı iş insanı ölü bulundu

Rusya lideri Putin karşıtı olan Letonya asıllı bir iş insanı ABD'nin başkenti Washington'da ölü bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtlığıyla tanınan Letonya asıllı iş insanı Dan Rapoport'un gizemli ölümü uluslararası basında gündem oldu.

Rus medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e eleştirilerde bulunan Letonyalı-Amerikalı bir yatırım bankacısı olan Dan Rapoport’un ABD’nin başkenti Washington’da ölü bulunduğunu duyurdu.

Rus Tatler dergisinde yer alan haberde, 52 yaşındaki Rapoport’un bir parkta yüklü miktar para ve intihar notuyla ölü bulunduğu öne sürüldü.

Ancak Rapoport'un eşi Alena, intihar haberini yalanlayarak, geride bir intihar notu olmadığını söyledi. Eşi ayrıca şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Rapoport, 2012'de Rusya’da Putin karşıtı protestolardan sonra ABD'ye taşınmış, 2016'ya kadar burada yaşamıştı.

2016'da Kiev’e taşınma kararı alan Rapoport, Washington’daki evini ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın seçimi kazanmasının ardından, kızı Ivanka ve eşi Jared’a satmıştı.

Rapoport'un hapisteki Rus muhalif lider Aleksi Navalni ve Ukrayna yanlısı olduğu da biliniyordu.

Etiketler putin iş adamı
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