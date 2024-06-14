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Putin savaşın sona ermesi için şartlarını açıkladı

Putin savaşın sona ermesi için şartlarını açıkladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya barış teklifi yaptı. Rus lider, ''Geçici ateşkesi sağlamayı ve meseleyi dondurmayı değil, çatışmaları sonlandırmayı teklif ediyoruz'' diyerek şartlarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya barış teklifinde bulundu. Putin, ''Ukrayna'ya bugün tekrar gerçek bir barış teklifi yapıyoruz. Geçici ateşkesi sağlamayı ve meseleyi dondurmayı değil, çatışmaları sonlandırmayı teklif ediyoruz'' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin de katıldığı bir toplantı düzenledi.

Putin, açıklamasında Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsviçre’deki konferansa davet edilmediklerini kaydeden Putin, "Rusya olmadan, bizimle açık ve sorumlu bir diyalog kurmadan, Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda çözüm bulunması imkansız" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile müzakerelerin başlaması için ülkesinin şartlarını da açıkladı.

Putin, Ukrayna’nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO’ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi.

 

Etiketler Rusya Vladimir Putin ukrayna barış
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