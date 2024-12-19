Putin Suriye ve Esad sessizliğini bozdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki duruma ilişkin sessizliğini bozdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın Moskova'ya geldiğinden bu yana görüşmediğini, ancak ileride görüşeceğini söyledi.

Putin, Suriye'de gerçekleşen olayların Rusya için bir yenilgi olmadığını ifade etti.

Putin, Suriye'de kaybolan ABD'li gazeteci Austin Bennett Tice'ın akıbeti hakkında Esad'la konuşacağını söyledi.

Rusya'nın, Suriye'de kara birlikleri olmadığını belirten Putin, "Rusya'nın Suriye'de kara birlikleri yok, sadece askeri üsleri var" dedi.

Rusya'nın Suriye'de hedeflerine ulaştığını söyleyen Putin, "Rusya, Suriye'ye 10 yıl önce bir terör bölgesinin oluşmasını engellemek için geldi ve hedeflerine ulaştı" diye konuştu.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye ile ilişkilere dikkat çeken Putin, "Rusya, Suriye'deki tüm gruplarla ilişkilerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.