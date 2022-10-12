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Putin: Türkiye'ye büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz

Putin: Türkiye'ye büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa'ya tedarik için Türkiye'ye büyük bir doğalgaz merkezi kurulabileceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önemli bir Türkiye açıklaması geldi.

Avrupa'daki doğalgaz krizine değinen Putin, çözüm için Türkiye'yi işaret etti.

Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabileceklerini söyleyen Putin, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" dedi. 

Rus lider ayrıca petrol boru hatlarındaki sabotajların uluslararası bir terörizm olduğunu savunarak, "Kuzey Akım sabotajlarının ardında Rusya ve Avrupa'nın ilişkilerini kesmek isteyenler var" diye konuştu. 

Petrol üretiminin bir önceki seneden daha yüksek olduğunun altını çizen Putin, Rusya'nın yerel para birimleri ile satış anlaşmalarına devam edeceğini belirtti.

Rusya'nın Kuzey Akım gaz arzını Karadeniz'e yönlendirebileceğini belirten Putin, enerji fiyatları nedeniyle Moskova'nın suçlanamayacağının altını çizdi.

Etiketler rusya doğalgaz putin
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