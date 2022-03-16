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Putin: ''Ukrayna'yı işgal etmek istemiyoruz''

Putin: ''Ukrayna'yı işgal etmek istemiyoruz''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken ''Ukrayna'yı işgal etmek istemiyoruz'' açıklamasını yaptı.

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 21. günde de devam ediyor. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna'ya özel operasyon başlatmaktan başka seçeneğimiz yoktu” derken “Ukrayna'yı işgal etmek istemiyoruz” diye konuştu.

“Ukrayna'daki özel operasyon plana göre ilerliyor” diyen Vladimir Putin, “Ordumuz Ukrayna'nın Kırım'a ve Donbas'a saldırma planlarını engelledi” ifadelerini kullandı.

Görüşmeler için hazır olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı, operasyonun tüm hedeflerine ulaşılacağını dile getirdi.

Putin, "Yaptırımlar tüm dünya ekonomisine önemli zararlar verdi, dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak" şeklinde konuştu. 

Vladimir Putin, “Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar” dedi. 

Etiketler vladimir putin rusya
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