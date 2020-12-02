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  3. 02 Aralık 2020 17:34

Putin'den aşı talimatı! Gelecek hafta başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kapsamlı aşılamanın gelecek hafta başlatılması konusunda emir verdiğini bildirildi.

Putin'den aşı talimatı! Gelecek hafta başlıyor
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Koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda tüm dünyada vaka sayıları giderek artarken bir yandan da koronavirüs aşısı konusunda gelişmeler takip ediliyor.

Aralık ayının gelmesiyle beraber dünyada peş peşe aşılanmanın başlayacağı haberleri geliyor.

Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de onaylandı. Aşının kullanımı için alınan onay sonrasında önümüzdeki haftadan sonra İngiltere genelinde mevcut olacağı açıklandı.

Aşıya ilişkin Rusya'dan da açıklama geldi. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kapsamlı aşılamanın gelecek hafta başlatılması konusunda emir verdiğini bildirildi.

DHA

rusya , koronavirüs aşısı
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