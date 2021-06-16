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Putin'den Biden'a aylar sonra ''katil'' yanıtı

Putin'den Biden'a aylar sonra ''katil'' yanıtı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden'ın kendisi için kullandığı "katil" ifadesine aylar sonra çok sert yanıt verdi. İki liderin bir araya geldiği zirve sonrası kameralar karşısına geçen Putin, "ABD'de her gün birileri öldürülüyor, Afganistan'da tek bir atışla yüzlerce kişiyi öldürdüler" dedi.

ABD-Rusya hattında büyük gerilime neden olan ve karşılıklı büyükelçilerin çekildiği "katil" krizinde Putin, Biden'a aylar sonra benzer şekilde yanıt verdi.

Biden, Ocak sonunda yaptığı telefon konuşmasında Putin'i seçime müdahale iddialarına ilişkin verilecek potansiyel yanıtla ilgili uyardığını belirtti ve "Bir bedel ödeyecek" dedi. Biden bunun ne olduğu sorulduğundaysa, "Kısa sürede göreceksiniz" derken, Putin'in bir katil olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna "Düşünüyorum" yanıtını verdi.

 PUTİN'DEN "KATİL" YANITI

Bu krizden aylar sonra iki lider Cenevre'de bir araya geldi. Zirve sonrası basın toplantısı yapan Putin'e Biden'ın kendisine karşı "katil" ifadesi kullanmasının gündeme gelip gelmediği soruldu. Bu soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu konuyla ilgili daha önce telefon görüşmesinde açıklaması oldu" ifadelerini kullanarak, ABD'yi, Afganistan üzerinden suçlayarak, "ABD'de her gün birileri öldürülüyor, Afganistan'da tek bir atışla yüzlerce kişiyi öldürdüler" dedi.

Etiketler joe biden vladimir putin katil rusya abd amerika
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