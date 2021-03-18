Putin'den Biden'e yeni mesaj: Görüşmeye hazırım

Biden'in ses getiren açıklamalarından sonra, Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile "İkili ilişkileri tartışmaya hazırım" açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile "İkili ilişkileri tartışmaya hazırım" dedi. Putin, "Biden ile yakın gelecekte online görüşmeye hazırım" açıklamasını yaptı. Putin ayrıca, "Rusya ve ABD ilişkilerini korumalıdır" dedi.