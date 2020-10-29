Putin'den dikkat çeken Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, ''Dağlık Karabağ görüşmelerine Türkiye dahil birçok ülke katılmalı'' açıklamasını yaptı.

Rusya'da bir yatırım bankasının düzenlediği Forumda konuşan Putin,

Karabağ'da uzun vadeli çözümün sadece Ermenistan ile Azerbaycan'ın çıkar dengesinin gözetilmesi durumunda sağlanabileceğini söyledi.

Putin, çatışmaların sona erdirilmesi çağrısı yaptı. Türkiye dahil, AGİT Minsk Grubu'ndaki ülkelerle müzakere masasına oturulması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycanlı bir sivilin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Ermenistan'ın saldırılarındaki can kaybı 90'a çıkarken, 392 sivil de yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise, Gubadlı yakınlarında Azerbaycan ordusuna saldırı girişiminde bulunan Ermenistan'a ait 2 adet SU-25 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Uçakların iki dakika arayla Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından düşürüldüğü belirtildi. Toplamda Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı ise 5'e çıktı.