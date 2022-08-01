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Putin'den dikkat çeken ''nükleer savaş'' açıklaması

Putin'den dikkat çeken ''nükleer savaş'' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Nükleer savaşta kazanan olmaz, asla başlamamalı" açıklamasında bulundu.

Dünya gündeminde birbirinden önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Putin "Nükleer savaşta kazanan olmaz, asla başlamamalı" dedi. (Reuters)

Etiketler putin savaş
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