Putin'den flaş Ukrayna açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yaşanan krize ilişkin ''Rusya’nın önerileri karşılanmadı, müzakere etmeye hazırız'' dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yaşanan kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, “Rusya’nın önerileri karşılanmadı, müzakere etmeye hazırız” derken, "Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var" diye konuştu.
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